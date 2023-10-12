حبس المتهم باستخدام الأطفال الحدث في التسول

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس عاطل متهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول بهدف استجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً منطقة السيدة عائشة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول، ووجهت النيابة له تهمة الإتجار بالبشر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم فى دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات القت أجهزة وزارة الداخلية القبض على المتهم، وضبط بحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالي "حصيلة نشاطه الإجرامي") وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث.

واستمعت جهات التحقيق للأطفال المجني عليهم،و أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وذلك استمرارًا ومكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

