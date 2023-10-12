سلة الأهلي يواجه الكويت الكويتي في البطولة العربية

يستعد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم الخميس، لمواجهة الكويت الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة على صالة الغرافة، ويسعى رجال سلة الأهلي لتحقيق الفوز من أجل حسم الميدالية البرونزية.

وتضم البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.

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