معسكر خدمة عامة ويوم رياضي بمراكز شباب المراغة

نفذ مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر مركز الشباب وذلك تنفيذاً للخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ " رياضة " بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة





يهدف المشروع إلى تنمية مَلكة الخدمة المجتمعية العامة وإنكار للذات في سبيل حب الخير للجميع معبراً عن تفانيه وإخلاصه للوطن.





وتهدف المعسكرات بصفة عامة إلى إستثمار أوقات فراغ الشباب والنشء وتنميتهم على مهارات العمل الجماعي والتفكير الإبتكاري وخدمة مجتمعية في أجواء الفرح والسرور بين المشاركين .





وتم إنجاز عدد من المهام الخاصة بمشروع المعسكر منها نظافة المبنى الإداري لمركز شباب باصونة وإعادة ترتيب وتنظيف الأثاث وكذلك ترتيب الكتب الخاصة بالمكتبة ونظافة الطرقات المحيطة بالمركز.





وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وتم التقاط بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.





ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن تلك المعسكرات تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب وبث روح المنافسة والتعاون بين النشء وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعي من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية داخل المعسكر.

وفي سياق متصل شهد مركز شباب الغريزات التابع لإدارة شباب المراغة تنفيذ يوم رياضي أكثر من رائع داخل مركز الشباب جرى خلاله إدراج مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والترويحية الفردية والجماعية لتناسب رغبات أبناء قرية الغريزات بالمراغة ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.





ويهدف اليوم الرياضي لتقارب المسافات وازاحة الفوارق بين الجميع ورفع روح المنافسة الشريفة ومعرفة كل ما هو جديد في التحكيم والتعرف على القوانين المنظمة ورفع معدل اللياقة البدنية في جو مليئ بالتعاون والمنافسة الشريفة والروح الرياضية.





وفي نهاية اليوم الرياضي شعر جميع المشاركين بفرحة عارمة مقدمين خالص الشكر والتقدير لإدارة مركز شباب الغريزات لحسن التنظيم والاستقبال.





وأعىب يسري كفافي وكيل المديرية للشباب عن مدى إمتنانه وسعادته البالغة لمشاركة مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة في تفريغ الطاقات الكامنة لدى الشباب فيما هو مثمر ونافع مرحبًا بجميع الاقتراحات التي تسهم في إنجاح هذه المنظومة ووجه بضرورة إزاحة اي عقبات وتوفير جو مناسب للمترددين على مراكز الشباب .