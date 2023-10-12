صناع الخير تعلن حماية 1.2 مليون مواطن مصري من الإصابة بالعمي

في اليوم العالمي للأبصار..

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي وبمناسبة احتفالات العالم اليوم الخميس، باليوم العالمي للأبصار كتقليد سنوي في الخميس الثاني من شهر أكتوبر من كل عام ومن خلال جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انها نجحت في الوصول بخدماتها الطبية ذات الجودة لمليون و200 الف مواطن مصري وحمايتهم من الاصابة بالعمى من خلال مبادراتها "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى التي اطلقتها قبل خمس سنوات من الان وتنفذها تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي وكذلك مبادرتها اولادنا فى عنينا ومبادرتها لمصر نبنى اجيال لحماية اطفال المدارس من الامراض وبخاصة امراض العيون.

وأشارت صناع الخير، إن مبادرتها "عنيك في عنينا" يتم تنفيذها وبالتعاون مع السادة المحافظين وبالشراكة مع عدد من كبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية من خلال مسئوليتها المجتمعية من بينها الشريك الرئيسي أوركيديا للصناعات الدوائية ومؤسسة البنك التجاري الدولي والشريك الاستراتيجي البنك الاهلي المصري ، ومؤسسة بنك مصر للتنمية والمصرف المتحد وبنك فيصل الاسلامي والشركة المصرية للاتصالات (we).

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أنه لم يكن لصناع الخير أن تحقق هذا الانجاز الضخم إلا بفضل دعم القيادة السياسية والجهاز التنفيذي للدولة بكامل مكوناته حيث اثنى فخامة السيد الرئيس على جهود المجتمع المدنى فى الحد من مسببات العمى ووجه بتذليل كافة الصعاب امام تنفيذ المبادرات الجادة لانقاذ عيون الشرائح الاولى بالرعاية من الاصابة بالعمى ودعم دولة رئيس مجلس الوزراء المبادرة برعايته وحرص دولته على تفقد خدماتها على الارض وتابعت معالى الوزيرة نيفين قباج ومنذ توليها مسئولية وزارة التضامن خطوات التنفيذ خطوة بخطوة ووجهت بوصول قوافل المبادرات الى كل شبر في ارض مصر وحرصت كلما سنحت لها الفرصة على تفقد عمل المبادرات في قوافلها في عدد من القرى.

وأشار زمزم، إلى أن صناع الخير اختارت أن تواجه مسببات العمى لشرائح غير القادرين في انحاء الجمهورية من خلال آلية تنظيم القوافل الطبية والوصول بخدمات الاكتشاف المبكر وتقديم العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية للأهالي وطلاب المدارس في أماكن معيشتهم اينما يعيشون على كل شبر في ارض مصر وداخل مدارسهم وأن صناع الخير نجحت في سبيل ذلك وضمن مبادرات عنيك فى عنينا واولادنا فى عننيا ولمصر نبى اجيال في تنظيم 3462 قافلة طبية جابت 3462 قرية مصرية وقدمت خدماتها لسكان هذه القرى والقرى المجاورة لها وبلغ عدد المستفيدين من خدمات القوافل 1199213 مواطن وطالب وعدد الحالات المستلمة علاج دوائي 650211 وعدد الحالات المستلمة نظارات طبية 355461 وعدد من تم إجراء عمليات جراحية لهم 115100وتنوعت هذه العمليات الجراحية لتشمل كل طيف جراحات العيون بلا استثناء بداية من ازالة الظفرة والمياه البيضاء مرورا بالشبكية والجسم الزجاجي وصولا لعمليات زراعة القرنية.

وأوضح زمزم، أنه وبالتوازي مع تقديم الخدمات الطبية لغير القادرين من خلال القوافل أهتمت عنيك في عنينا ايضا برفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الرمد التابعة لوزارة الصحة لمضاعفة أعداد المستفيدين من خدماتها حيث زودتها بأحدث اجهزة التشخيص والجراحة وسلمت 72 جهاز خلال عامي 22و23 موضحا أن إهداء صناع الخير وأوركيديا لأحدث أجهزة تشخيص المياه البيضاء لأقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية والعامة يأتى مستهدفا رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات العامة والجامعية لتمكينها من تقديم أفضل خدمة طبية لأكبر عدد ممكن من المرضى.

واشار زمزم الى أنه سبق للمبادرة تقديم أحدث أجهزة التشيخص والجراحة لعدد من مستشفيات الرمد فى عدد من المحافظات وأن إستكمال هذا النهج ياتى تأكيدا على إيماننا بأهمية دعم المؤسسات الطبية المصرية المتخصصة فى علاج أمراض العيون حتى تقوم بدورها الأمثل فى إنقاذ عيون ملايين المصريين من الاصابة بالأمراض.

يذكر أن اليوم العالمي للأبصار، يوم سنوي يقام في الخميس الثاني من أكتوبر من كل عام ؛ للتوعية بصحة العين وسلامتها لدى أفراد المجتمع كافة، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها، والوقاية منها، وضعف البصر، بما في ذلك العمى.