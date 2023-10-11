أمريكا: نهتم بالمشاركة في تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر

أكد رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون التعليم والثقافة، اهتمام بلاده البالغ بالمشاركة فى رحلة تطوير التعليم قبل الجامعي فى مصر.

وأعرب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي عن استعداد الجانب الأمريكي لتقديم كل أوجه الدعم فى تطوير التعليم قبل الجامعي.

ولفت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتى تتميز بتعدد الأطراف.

ولفت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون التعليم والثقافة إلى وجود 28 ألف من خريجى البرامج التعليمية والثقافية التي تشارك فيها الولايات المتحدة مع الدولة المصرية.

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن ذلك يزيد من أهمية تعزيز التعاون فى مجال التعليم قبل الجامعي وتنمية المهارات التي يحتاجها سوق العمل وهو ما تعكف عليه الحكومة الأمريكية من خلال برامجها المختلفة لثقل مهارات هؤلاء الشباب فى مجالات متعددة ومنها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال ثقل مهارات الطلاب فيما يتعلق بتعلم اللغة الإنجليزية وبرامج الحفاظ على التراث وتمكين المرأة وحماية المناخ وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

مناقشة دعم أمريكا لتطوير التعليم

والاقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون التعليم والثقافة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعى.

وشهد الاجتماع بحث تقديم مختلف سبل الدعم للطلاب من ذوى الهمم في مراحل التعليم قبل الجامعي والذين توليهم وزارة التربية والتعليم أهمية كبيرة، وكذلك الاهتمام بالمدارس المجتمعية عبر مشروع "قرية متعلمة متمكنة"، الذي يخدم الطلاب الذين لم يلتحقوا بالمدارس ممن تخطوا العام التاسع من عمرهم.

وبحث الاجتماع تنفيذ مشروع التعليم من أجل الغد "Teach For Tomorrow" الذى يهدف إلى وضع نظام فعّال للتنمية المهنية المستمرة للمعلم المصري مما يساهم في تحسين أداء معلمي المرحلة الابتدائية وإكساب الطلاب المصريين مهارات القرن الواحد والعشرين وأساسيات القراءة والكتابة والرياضيات.

وتطرق الاجتماع إلى بحث مشروع مبادرة "تميز المعلم" والذى يهدف إلى تحسين جودة وملائمة برامج إعداد وتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية.