"قومي المرأة بأسيوط" يستخرج 80 بطاقة رقم قومي للمعيلات بقرية باقور

فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير إحتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا فى كل المجالات الخدمية وتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة

قام فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط بمتابعة الدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومي للمرأه بأسيوط بالتنسيق مع مصلحة الاحوال المدنية وانتقال فريق عمل الأحوال المدنية إلى اماكن تجمع السيدات فى القرية المزمع الاستخراج بها وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود حكومة مصر لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

يعمل المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط على توفير الدعم والمساعدة للسيدات الفقيرات والمعيلات في القرى النائية. وتهدف المبادرة إلى توفير البطاقة الرقمية لهؤلاء النساء، والتي تعتبر أداة أساسية للتعرف عليهن وتمكينهن من الحصول على الخدمات الحكومية والاستفادة من البرامج الاجتماعية.

قامت الدكتورة مروة كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة في أسيوط، بتنظيم فريق عمل لمتابعة تنفيذ المبادرة في قرية نزلة باقور بمركز أبو تيج. وتم توزيع 80 استمارة طلب للحصول على بطاقة الرقم القومي للسيدات الفقيرات والمعيلات في تلك القرية. كما تم تعاون المجلس القومي للمرأة مع مصلحة الأحوال المدنية لتسهيل وإنجاز عملية استخراج البطاقات بشكل مجاني وفي وقت قصير وتم رفع الغرامات بالكامل عن السيدات.

واشارت مروة بانه بجهود الفريق المشترك، تم استخراج بطاقات الرقم القومي في الحين. وعلى هذا النحو، فإن السيدات الفقيرات والمعيلات في قرية نزلة باقور يمكنهن الآن الاستفادة من الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في البلاد. وتعكس مثل هذه المبادرات التزام الحكومة بتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز مفهوم "حياة كريمة" الذي يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيقه في مصر.

القومي للمرأة بأسيوط يستخرج 80 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بقرية باقور

القومي للمرأة بأسيوط يستخرج 80 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بقرية باقور