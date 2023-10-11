"الحمامة المطوقة" ورشة حكي للأطفال بثقافة ديروط

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

حيث استقبلت مكتبة الطفل والشباب بديروط برئاسة محمد ابوالعيون أطفال روضة نور البيان بديروط وبدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها حيث تم عمل ورشة حكي بعنوان " الحمامة المطوقة " قدمتها ايمان شعبان ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات بجانب تقديم عروض سينما الأطفال بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر

أطفال روضة نور البيان في ضيافة قصر ثقافة ديروط

أطفال روضة نور البيان في ضيافة قصر ثقافة ديروط