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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تعلن عن انطلاق معسكرات "مشواري" للنشء

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"  معسكرات "مشواري" للنشء بمحافظة شمال سيناء  لتعليمهم المهارات الحياتية.

ويتم تدريب المستفيدين من النشء من سن (١٠-١٤) سنة على مهارات "التفكير الإيجابي، والأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم".

للاشتراك والالتحاق بالمعسكر التدريبي يتم التواصل  من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة من خلال الرابط التالي لمعرفة موعد وأقرب مركز شباب يتم التدريب فيه داخل محافظتك. 
https://www.facebook.com/groups/261798429351845/?ref=share_group_link

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