"ثقافة البداري" تناقش دور الاستقرار الأسري في الوقاية من الإدمان

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم قصر ثقافة البداري برئاسة محمد ابو رحمه ندوة تثقيفية بعنوان " دور الاستقرار الاسري في الوقاية من اخطار الادمان والمخدرات " ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث فرع ثقافة أسيوط سحر مراد وذلك بمقر القصر

حاضرها الدكتور ممتاز عبدالكريم مدبولي المحاضر المركزي بالهيئة تحدث المحاضر حول ضرورة ان تكون الاسرة مستقرة لكي لا ينجرف الابناء الي اصدقاء السوء ومن ثم الي المخدرات وادمانها

وقام بتعريف المخدرات والادمان والانواع المختلفة للادمان ومراحله وطرق التعافي

كما تحدث حول دور الاسرة في منع الابناء من السقوط في هاوية الادمان والعوامل المساعدة للاسرة داخليا وخارجيا

ثقافة البداري تناقش دور الاستقرار الاسري في الوقاية من اخطار الادمان والمخدرات