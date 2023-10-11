في إطار تفعيل دور نوادي الأدب بفرع ثقافة اسيوط وانطلاقاً من أهمية دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني للأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر وإيمانا بدور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد من خلال اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى تقام إنتخابات مجالس إدارات الأندية بفرع ثقافة اسيوط بإشراف إدارة الخدمات الثقافية برئاسة الشاعر محمد شافع المشرف العام على الانتخابات

أجريت إنتخابات مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ساحل سليم برئاسة الأستاذ محمود احمد عبدالعال بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجنة وهم الاديب المسرحي نعيم الاسيوطي رئيسا والاديب شعبان المنفلوطي عضوا والشاعر المترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط والمشرف العام على الانتخابات

وبحضور أدباء وشعراء ساحل سليم وقد أسفرت النتيجة بالفوز بالتزكية الشاعر عثمان عبدالعال رئيساً لمجلس إدارة نادى أدب ساحل سليم وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين وهم الشاعر عبد الحي عبد الرحيم فرغلي والشاعر علاء أحمد محمود والشاعر عبد النبي قاسم والشاعر احمد جمال والأديب عاطف احمد حسن العضو المعين

وقدم الشاعر جلال زيان التهنئة إلى الشاعر عثمان عبد العال متمنياً دورة أدبية جديدة مليئة بالمشاركات الأدبية واستكمالا لمسيرة العطاء الأدبى لنادي قصر ثقافة ساحل سليم

كما قدم الأستاذ محمود احمد عبدالعال مدير القصر الشكر والتقدير إلى الشاعر جلال زيان وأعضاء الدورة السابقة التي قدمت على مدار عامين متتاليين أروع الأمسيات الشعرية والتي ساهمت في إثراء المحتوى الأدبى والثقافي بساحل سليم

عثمان عبد العال رئيساً لنادى أدب ثقافة ساحل سليم

عثمان عبد العال رئيساً لنادى أدب ثقافة ساحل سليم