قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر ينظم دورة لتعليم المرأة المهن اليدوية

انطلاقًا من أهمية دعم المرأة المصرية في كل المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

يقدم من خلالها قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة ورش التفصيل والخياطة لمصممة الأزياء الأستاذة حفيظة سعد.

والتي قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص على الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص على الباترون عمليا وأخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث تم تنفيذ بلوزة على الطبيعة.

ورش التفصيل والخياطة ينظمها قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورش التفصيل والخياطة ينظمها قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر