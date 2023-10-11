لينجارد يسجل في تعادل الاتفاق مع الخالدية البحريني ويًا

سجل النجم الإنجليزي الدولي جيسي لينجارد هدف في تعادل نادي الاتفاق مع نظيره الخالدية البحريني، والتي جمعت الطرفين مساء اليوم الأربعاء، في أولى وديات فارس الدهناء استعدادًا لاستكمال مباريات الموسم الحالي 2023 – 2024.

لينجارد يسجل في تعادل الاتفاق مع الخالدية

قاد جيسي لينجارد تشكيل نادي الاتفاق لمواجهة الخالدية البحريني، حيث حيث يخوض اللاعب فترة تأهيلية مع فارس الدهناء من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية، حيث انضم للنادي لمدة شهر.

سجل أهداف الاتفاق اليوم اللاعب جيسي لينجارد في الدقيقة 3 من الشوط الأول، وأضاف محمد الكويكبي الهدف الثاني لفارس الدهناء عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 94، بينما سجل أهداف نادي الخالدية البحريني كل من دومينيك ميندي في الدقيقة 9 وأضاف إسماعيل عبداللطيف الثاني في الدقيقة 23، خلال المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب نادي الاتفاق الجديد بالدمام.

لينجارد على رأس تشكيل الاتفاق لمواجهة الخالدية

أعلن المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق، تشكيل الفريق الذي شهد وجود لينجارد فيه كأساسي، وضم التشكيل كل من:-

أمين بخاري في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: مارسيل تيسيران وسعد آل موسي ومشعل العلائلي ومحمد عبدالرحمن.

في خط الوسط: فينالدوم ولينجارد وحامد الغامدي.

في خط الهجوم: محمد الكويكبي وأحمد الغامدي ومهند آل سعد.

كما تواجد على مقاعد بدلاء الاتفاق ضد الخالدية البحريني كل من راضي العتيبي وبلال الدواء وعبدالله خطيب وفارس الغامدي وعبدالرحمن عبدالقادر وعبدالله خليفة وماجد دوران، بدون اللاعبين الدوليين لتواجدهم مع منتخبات بلادهم.