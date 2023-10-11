وسط حالة من الحزن استشهد اللاعب الفلسطيني، رشيد دبور، أمس الثلاثاء في قصف عنيف من القوات الإسرائيلية واستشهاد الكثير من الفلسطينيين منذ انطلاق الأحداث التي تشهدها فلسطين والقصف العنيف على قطاع غزة، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية أبرز المعلومات عن اللاعب رشيد دبور.

نبذة عن اللاعب رشيد دبور:

درس الشهيد الفلسطيني اللاعب رشيد دبور في مدرسة هايل عبدالحميد الثانوية‏ بمدينة بيت حانون وكان يعيش في هذه المدينة وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية التحق الشهيد رشيد دبور بجامعة القدس المفتوحة والتحق بتخصص الرياضات وتخرج من الجامعة وكان وقتها يلعب في نادي الأهلي بيت حانون.

انضم الشهيد اللاعب رشيد دبور إلى صفوف نادي الأهلي بيت حانون منذ فترة طويلة حتى تقلد بمنصب قائد الفريق الأول وكان واحدًا من النجوم البارزين في المشهد الكروي الفلسطيني وشارك مع الفريق في العديد من المباريات وتقلد ببعض البطولات مع فريقه منها بطولة دوري قطاع غزة الدرجة الثانية للأعوام 2015-2016، بالإضافة إلى بطولة دوري قطاع غزة الدرجة الأولى للأعوام 2017–2016.

جدير بالذكر أن نادي شباب بيت حانون الأهلي أحد الأندية البارزة في قطاع غزة الفلسطينية وينضم النادي في صفوف الدرجة الأولى في قطاع غزة ويعرف النادي باسم “أهلي بيت حانون” ويتولى قيادة تدريبه المدرب نادر النمس.

خريج جامعة القدس.. تفاصيل عن اللاعب رشيد دبور ضحية القصف في غزة

خريج جامعة القدس.. تفاصيل عن اللاعب رشيد دبور ضحية القصف في غزة

خريج جامعة القدس.. تفاصيل عن اللاعب رشيد دبور ضحية القصف في غزة