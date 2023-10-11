جامعة الوادي الجديد تنظم ندوة توعوية حول الإعداد النفسي للطلاب

نظمت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية للطلاب بعنوان "الإعداد النفسي للطلاب للعام الجامعي 2023/2024" برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد.

حضر الندوة نخبة من أساتذة قسم علم النفس بالجامعة الدكتورة نجوى واعر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأستاذ بقسم علم النفس والدكتور حمودة عبدالواحد حمودة، رئيس قسم علم النفس، والدكتور أحمد رمضان، أستاذ مساعد بقسم علم النفس، والدكتور أبو بكر محمد آدم، مدرس بقسم علم النفس.

ندوة تربوية حول الإعداد النفسي للطلاب

وأشارت الدكتورة نجوى واعر أن هدف الندوة هو التعرف على الفروق بين الحياة المدرسية واختلافها مع... الحياة الجامعية، ماذا تحقق لنا الجامعة، الفرق بين الأستاذ الجامعي والأستاذ الجامعي. المعلم، وكذلك معايير العلاقة الصحية بين الأستاذ الجامعي وطلابه، وكذلك علاقة الطلاب ببعضهم البعض.

وتضمنت الندوة التعرف على الضغوط النفسية التي تؤدي إلى أسباب الرسوب الجامعي والخطوات التي يجب اتخاذها للحد من الضغوط النفسية.

وأوصت الندوة بدور الأسرة في إعداد أبنائها للدراسة وما هي الأفكار والمعتقدات والتصورات التي يجب على الطلاب استخدامها لإعداد أنفسهم نفسيًا لبدء العام الجامعي الجديد.