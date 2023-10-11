"ثقافة البدارى" تلقي الضوء على "إدارة الوقت" ضمن سلسلة لقاءات التنمية البشرية

في إطار سعي الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، لتقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوى.

وفي إطار سلسلة اللقاءات التنموية البشرية، نظم قصر ثقافة البدارى، برئاسة الأستاذ محمد أبو رحمة، محاضرة تثقيفية بعنوان "إدارة الوقت"، بحضور الفنان وائل إبراهيم فهمي، في مقر القصر.

تحدث خلال المحاضرة محمد أبو عثمان عن مفهوم إدارة الوقت، والذي يعني استثمار الوقت بطريقة فعالة تؤدي إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المخطط لها.

كما تحدث أيضًا عن أهمية إدارة الوقت عمومًا، وكذلك إدارة الوقت للطلاب خلال فترة الدراسة بشكل خاص، وفوائد استغلال الوقت بشكل أمثل. وتطرق المحاضر أيضًا إلى طرق إدارة الوقت، مثل التخطيط الجيد والتركيز على تحقيق نتائج فعلية، ووضع خطط يومية وأسبوعية ومرحلية.

ثقافة البدارى تلقي الضوء على "ادارة الوقت" ..ضمن سلسلة لقاءات التنمية البشرية

ثقافة البدارى تلقي الضوء على "ادارة الوقت" ..ضمن سلسلة لقاءات التنمية البشرية