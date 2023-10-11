"حكايات وطنية" بأسيوط الجديدة.. احتفالية ثقافية فنية بذكرى المولد النبوي ونصر أكتوبر

فى إطار إحتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيوني بالذكرى العطرة لمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم و اليوبيل الذهبى لذكرى حرب أكتوبر المجيدة من خلال إقامة العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى وباشراف الشاعر والمترجم محمد شافع مدير الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسيوط

نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبد العال احتفالية ثقافية فنية تحت عنوان "حكايات وطنية " وذلك بمقر مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة بقيادة عبير كيلاني

قدم الإحتفال الشاعر احمد الشافعى بينما بدأت فعاليات الاحتفالية بكلمة ترحيبية لمديرة المكتبة والتي رحبت بالحضور مقدمة الشكر والتقدير لكل عاشقي الوطن ممن شاركوا في الإحتفال بذكرى نصر اكتوبر المجيد والذي يعتبر علامة تاريخية في قلب الوطن بينما هنأت الحضور بذكرى المولد النبوي الشريف بينما وجهت الأديبة عبير الكيلاني مديرة المدرسة بأهمية ترسيخ مفهوم المواطنة وروح الانتماء للوطن

وشهدت الإحتفالية محاضرة تثقيفية " دور العبادة و دورها في حرب أكتوبر " حاضرها الشيخ سيد محمد عبد الحكيم والذى تناول حديثه عن تكاتف أبناء الوطن في نصر اكتوبر المجيد والدور الحيوى الذى لعبته دور العبادة في زرع الوازع الوطني وترسيخ ثقافة الانتماء للوطن في حرب اكتوبر المجيد

وضمن فعاليات برنامج نادى الأدب بثقافة اسيوط الجديدة برئاسة الشاعر الدكتور سيد سليم شهدت الإحتفالية أصبوحة شعرية كبرى مع كوكبة من كبار شعراء أسيوط بحضور الشاعر والمترجم محمد شافع حيث شارك فيها من نادى أدب القوصية الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة القوصية و الشاعر عبدالغني مسعود عضو اتحاد كتاب مصر والشاعر احمد كامل ومن نادى أدب منفلوط الشاعران الكبيران رمضان عبدالحميد زيدان و محمود زناتي بينما شارك من نادى أدب أسيوط الأديب رأفت عزمي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط و الأديب عماد كمال ومن نادى أدب ابو تيج الشاعر رومانى يسرى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة ابوتيج ومن نادى أدب أبنوب الشاعرة شاديه حفظى تبارى الأدباء بقصائدهم الشعرية والتي تنوعت ما بين الفصحى والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية والتي تميزت بالطابع الوطني

بينما شارك أدباء نادى أدب أسيوط الجديدة محمد النجار و الشاعرة حفيظة العطيفى والأديبة نهال النجار والشاعر دياب سعودى و الأديبة إيمان عيسى و المنشد محمد شعبان و الموهبة الواعدة جنى الكاشف ممن أثروا الإحتفالية بباقة من القصائد الشعرية في حب الرسول صلى الله عليه وسلم

تخللت الإحتفالية مقتطفات من الفقرات الفنية والتي قدمها مواهب مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة من طلابها المتميزين فى إلقاء الشعر و الغناء و التمثيل و منهم علياء عامر و جولى عبد المجيد و مارينا و عبد الرحمن خالد

"حكايات وطنية" إحتفالية ثقافية فنية بذكرى المولد النبوي ونصر أكتوبر بأسيوط الجديدة