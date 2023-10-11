حلوى للانش بوكس.. طريقة عمل كيكة بالشوكليت شيبس اللذيذة

الكيكة من الحلويات التي يعشقها الجميع، كما تتميز بطرق تحضيرها المختلفة ووصفاتها العديدة حسب الرغبة والميزانية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كيكة بالشوكليت شيبس لعشاق الشوكولاتة، فتتميز بسرعة تحضيرها، ويمكن إضافتها في اللانش بوكس للأطفال كبديله عن الحلويات المصنعة مجهولة المصدر.

كيكة بالشوكليت شيبس

طريقة عمل كيكة بالشوكليت شيبس

المقادير

2 كوب دقيق (منخل)

نصف كوب حليب

2 بيض

100 جرام زبدة مذوبة

كوب سكر

2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ربع ملعقة بيكنج صودا

كوب شوكليت شيبس

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي في بولة كبيرة البيض والفانيليا، وقومي بخفقهم جيدًا بإستخدام المضرب.

أضيفي إلى البولة الزبدة والسكر، واضربي الخليط مرة آخرى حتى تتأكدين من إذابة السكر وتجانس الخليط، وبعد ذلك ضعي الحليب بشكل تدريجي.

انخلي الدقيق، ثم ضيفيه بشكل تدريجي على الخليط مع استخدام المضرب الكهربائي، ثم ضعي البيكينج صودا والبيكينج باودر، وإخفقي المكونات مرة ثانية حتى تتداخل المكونات مع بعضها وتتجانس بشكل جيد.

ضعي نصف كمية الشوكليت شيبس (حبيبات الشوكولاتة) للبولة التي بداخلها مزيج الكيك، ثم قلبي جيدًا باستخدام ملعقة.

وزعي الزيت على القالب مع رشة من الدقيق، ثم أضيفي مزيج الكيك بالتساوي.

أضيفي الكمية المتبقية من حبيبات الشوكولاتة (الشوكليت شيبس) على الوجه.

أدخلي الكيكة في الفرن لمدة تتراوح ما بين 40-45 دقيقة وعلى درجة حرارة 180 مئوية.

عندما تلاحظين أن الكيكة استوت، إطفي الحرارة وضفيها جانبًا حتى تبرد تمامًا، ثم قطعيها شرائح وقدميه مع كوب من الشاي الساخن.