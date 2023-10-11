الأربعاء 11/أكتوبر/2023 - 07:58 م 10/11/2023 7:58:56 PM

قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية فى أى دولة حول العالم، والاهتمام بها يزيل الكثير من الأزمات، ويضيف الكثير من المزايا الاقتصادية والاستراتيجية للدول، خاصةً مع ازدياد أزمات الغذاء حول العالم، مع تناقص الرقعة الزراعية، وحدوث تغيرات مناخية خطيرة بالكرة الأرضية، تسببت فى حدوث موجات جفاف شديدة بالعديد من مناطق العالم، مع حدوث موجات من الفيضانات والأعاصير الشديدة، تسببت فى هلاك ملايين الهكتارات من الأراضى بمناطق عديدة حول العالم، وهو ما أدى إلى حدوث نقص بسلاسل إمدادات الغذاء بمناطق عديدة حول العالم.

ولا شك أن كل تلك الأمور نتج عنها اهتمام عالمى بقطاع الزراعة، ومنطقتنا العربية والشرق الأوسط ليست فى معزل عن العالم، وقطاع الزراعة يشكل أهم القطاعات الإنتاجية والحيوية والاستراتيجية، فهى تعزز من اقتصاد معظم البلدان فى منطقة الشرق الأوسط وشمالى إفريقيا، حيث تعتمد معظم البلدان فى تلك المنطقة بشكل كبير على الزراعة، وخاصةً تلك الموجودة بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.

تباين مساهمة القطاع الزراعى بالاقتصاد العربى من دولة إلى أخرى.

تختلف نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الاقتصاد الكلى ما بين البلاد العربية، فمثلًا فى السعودية نسبة مساهمة القطاع الزراعى حوالى 3,2% بينما فى الإمارات تمثل نسبة مساهمة القطاع الزراعى حوالى 15,3 مليار درهم فى العام 2022، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 28% فى 2025 وأن تصل إلى 19 مليار درهم، بينما فى مصر فنسبة مساهمتها هى 15% عام 2022، وقد ساهم استخدام المعدات الزراعية الحديثة فى الرى فى إنتاج كمية كبيرة من المحاصيل التجارية عالية القيمة منها الخضراوات والحبوب والسكر والفواكه، ويعد الشعير والقمح من المحاصيل الرئيسية التى تزرع فى منطقة الشرق الأوسط.

كما يتم إنتاج كميات كبيرة من العدس والذرة والأرز والحمص والفواكه والخضراوات فى جميع أنحاء المنطقة، خاصةً فى تونس والسعودية ومصر والأردن والمغرب، ويعتبر الإنتاج الزراعى المحور الرئيسى فى اقتصاد بعض الدول مثل تونس، حيث يتم إنتاج الحبوب وزيت الزيتون بشكل رئيسى، نصف أراضى تونس مزروعة بالحبوب، والثلث الآخر من هذه الأراضى أيضاً قد تمت زراعته بمحاصيل أخرى، وتعتبر تونس من الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون فى العالم، وتصدر أيضاً الحمضيات والتمور والتى يتم زراعتها فى الأجزاء الشمالية من البلاد.

منطقة الشرق الأوسط تستورد 50% من الطعام.

تستورد دول الشرق الأوسط ومنها دول الوطن العربى، 50% من الطعام الذى يتم استهلاكه، وهذه النسبة الكبيرة تجعل هذه الدول تحت رحمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتقلبات الأسواق العالمية، وللحديث بقية.