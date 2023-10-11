الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ثقافة الحوطا تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

ثقافة الحوطا تحتفل
ثقافة الحوطا تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم

في إطار إحتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بذكرى نصر أكتوبر العظيم من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث نظمت مكتبة الحوطا الثقافية برئاسة ربيع عبدالرحمن محاضرة تثقيفية بعنوان " نصر أكتوبر المجيد" بمقر المكتبة

حاضرها ربيع عبدالرحمن والذي تناول الحديث حول حرب أكتوبر المجيدة فهي قصة تحول من هزيمة الي نصر عظيم وقوة وارادة الجندي المصري في تحقيق النصر وتحطيم خط بارليف وكيفية استرداد سيناء لمصرنا الحبيبة والفترة التي عاشتها مصر قبل الحرب وما بعد الحرب

ثقافة الحوطا تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم بديروط
ثقافة الحوطا تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم بديروط
ثقافة الحوطا تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم بديروط
ثقافة الحوطا تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم بديروط
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