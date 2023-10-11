الشباب يحسم ملف المدرب الجديد خلال ساعات

تسعى إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة محمد المنجم، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، والذي تأخر كثيرًا منذ رحيل المدرب الهولندي مارسيل كايزر بسبب سوء النتائج.

الشباب يحسم ملف المدير الفني خلال يومين:

تولى بروان المهمة الفني لنادي الشباب بشكل مؤقت ثم يعود من جديد لمهمة فريق الشباب، ويفاضل الفريق في الفترة الحالية بين أربعة مدربين عالميين للاختيار بينهم لقيادة شيخ الأندية السعودية خلال الموسم الحالي.

يستعد نادي الشباب خلال فترة التوقف الحالية لمواجهة الطائي بعد فترة التوقف، والمقرر لها يوم السبت 21 أكتوبر الجاري بعد عشرة أيام من الآن، وهي فترة كافية لحسم ملف المدرب الجديد وحضوره أكثر من حصة تدريبية للتعرف على اللاعبين قبل عودة الدوري.

وشهدت الفترة الماضية تذبذب في نتائج الليوث ببطولة الدوري ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 9 جولات على بداية المسابقة، والتي جمعها من تحقيق الفوز في مواجهتين فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة.

مباراة الشباب المقبلة ستكون على ملعب النادي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وحال تحقيق الانتصار فيها سيقفز 4 مراكز ويكون في المركز التاسع في الترتيب بشكل مؤقت.