أئمة أوقاف المنوفية يزرون قرية كفر عشما بالشهداء



انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف المنوفية بحضور الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتور/ خالد عبد السلام وكيل المديرية، والدكتور رضا أبو الغيط الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بالجيزة وعضو المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، والشيخ أسامة سعفان مسئول شئون القرآن الكريم ومسئول الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية، والشيخ محمد الجمل مدير إدارة أوقاف الشهداء.



وخلال محاضرته بمركز شباب كفر عشما بالشهداء أكد الأستاذ الدكتور/ رضا أبو الغيط على ضرورة الاهتمام بالتوعية، والفهم الصحيح، والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وبث روح التعاون بين أفراد المجتمع، وزيادة الوعي بما تقوم به الدولة المصرية من تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى إرساء قواعد السلام العالمي والمجتمعي.

وتم خلال الزيارة تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية كفر عشما بالشهداء، حيث تم زيارة مجمع المدارس، والمجمع الطبي، والمجمع التكنولوجي، للوقوف على حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية علي أرض الواقع، وسعيها المستمر للتخفيف عن كاهل المواطنين في الريف ضمن قرى "حياة كريمة"، مؤكدين أن مشروع "حياة كريمة" هدية الدولة المصرية للارتقاء بالريف المصري في كافة المجالات.



أئمة الأوقاف ينظمون زيارة لمحافظة الدقهلية





نظمت مديرية أوقاف الدقهلية بحضور الدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية زيارة لعدد ٥٥٠ إمامًا وواعظة بالدقهلية لديوان عام محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء 11/ 10/ 2023م، حيث التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أئمة وواعظات الأوقاف.

أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجهود وزارة الأوقاف في تطوير الوعي الثقافي والفكري لدي الأئمة والواعظات من خلال الدورات المتعددة، مؤكدًا أن المساجد تقوم بطفرة فكرية بارزة في المجتمع المصري.

واستعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في محافظة الدقهلية، ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة، حيث أشاد أئمة وواعظات الأوقاف بهذه الجهود والإنجازات الكبيرة.

ثم أعقب اللقاء زيارة ميدانية لقرية دنجواي (إحدى قرى حياة كريمة) بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك للتعرف على أهم المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وفي إطار البناء الثقافي للأئمة والواعظات.