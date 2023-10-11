بيت ثقافة صدفا فى أسيوط يحتفل بذكرى نصر أكتوبر العظيم

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى،

شهد بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف محاضرة تثقيفية مميزة بعنوان "نصر أكتوبر المجيد". تم عقد المحاضرة في مقر البيت وقدمتها وصيفة شاكر، حيث تم تناول مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بنصر أكتوبر المجيد وأثره على الأوضاع في مصر.

تطرقت وصيفة شاكر في محاضرتها إلى أهمية نصر أكتوبر وكيف تم تحقيق النصر العظيم في استرداد سيناء لمصر. تحدثت أيضًا عن الفترة التي سبقت الحرب، حيث تم استعراض الأحداث والتحديات التي واجهت مصر قبل ذلك الوقت. بعد ذلك، ركزت المحاضرة على الأثر الإيجابي الذي أعقب النصر وتحدثت عن التغيرات التي طرأت على البلاد بعد الحرب.

وختمت فعاليات المحاضرة بدعوة قوية للشباب لترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن. تشجب وصيفة شاكر المشاركين للعمل على بناء مصر العظيمة وحماية أمنها واستقرارها والعمل بكل جهد في سبيل تحقيق الازدهار والتقدم للوطن.

حظيت المحاضرة بمشاركة واهتمام كبير من قبل الحضور، وقد أبدوا استحسانهم الشديد للمحتوى المفيد الذي قدمته وصيفة شاكر. تعتبر تلك المحاضرة مناسبة لزيادة الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني لدى المشاركين.

يعد بيت ثقافة صدفا مركزًا مهمًا للنشاطات الثقافية والتثقيفية ويسعى دائمًا لتنظيم فعاليات تثقيفية تعزز قيم المواطنة والانتماء الوطني بين الشباب. إن الاستمرار في تنظيم هذه المحاضرات والندوات يسهم في تعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب وتعزيز التواصل الثقافي والتعاون البناء في المجتمع.

بيت ثقافة صدفا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر العظيم

بيت ثقافة صدفا يحتفل بذكرى نصر أكتوبر العظيم