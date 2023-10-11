رئيس الوزراء: مصر تدعم استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، بحضور المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية".

دعم القطاع الخاص

أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح هذا الصرح الطبي الذي تم تنفيذه على أعلى مستوى عالمي، مشيدًا بدعم القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، والذي يعد أحد القطاعات المهمة للغاية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تدعم استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، وأنها مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم لإقامة عشرات المستشفيات بنفس المعايير المنفذ بها هذا المستشفى في كل المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من جودة الخدمات التي تقدمها مستشفيات السعودي الألماني، وغيرها من المستشفيات الخاصة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، عن تقديره لمشاركة رئيس الوزراء في افتتاح المستشفى، مؤكداً استمرار حرص المجموعة على الاستثمار في مصر، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

المستشفى السعودي الألماني

وأشار رئيس المجموعة إلى أن المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية يمثل الخطوة الأولى في إنشاء "مدينة البترجي الطبية" التي تقع على مساحة 88 ألف م2، في منطقة برج العرب، والتي ستضم مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 سرير رعاية مركزة، هذا إلى جانب 3 مستشفيات تخصصية.

ولفت المهندس بترجي إلى أن المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة حصل على العديد من الاعتمادات الدولية، بما في ذلك اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والاعتماد الأمريكي من الهيئة الدولية المشتركة، وشهادة اعتماد ISO 22000 في نظام إدارة وسلامة الغذاء، وعلى الاعتماد الكندي المستوى الماسي، كما حصلت المستشفى على اعتماد تيموس الألماني في مجال السياحة العلاجية، وانضم المستشفى كذلك لعضوية "مايو كلينك" للرعاية الصحية.