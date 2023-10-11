فيتوريا يشكر الإمارات علي تنظيم معسكر منتخب مصر

وجه البرتغالي روي فيوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، علي حسن تنظيم معسكر الفراعنة قبل مواجهة زامبيا الودية.

تصريحات فيتوريا قبل مواجهة زامبيا

وقال فيوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر و زامبيا: “ أشكر الإمارات علي حسن التنظيم و الاستضافة و الأجواء تساعد علي تحقيق الأهداف من المعسكر”.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدًا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وزامبيا:



تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزامبيا:

تنقل مباراة منتخب مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.



وكشف طبيب منتخب مصر أنه جارٍ التنسيق مع نادي أرسنال الإنجليزي منذ إصابة محمد النني الذي شارك مع المنتخب آخر مرة بمعسكر ديسمبر الماضي في مباراة بلجيكا وأن عودته للمشاركة أمر جيد للفراعنة.