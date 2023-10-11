احتفالا بنصر أكتوبر.. "ثقافة الغنايم" تنظم ندوة نقاشية لكتاب "حرب الست ساعات"

في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

شهد قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبة حسين صبره ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "حرب الساعات الست" للكاتب عبد الستار الطويلة في مقر القصر وقد حضرها محمد سليم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق. بدأت فعاليات الندوة بالوقوف حدادًا على أرواح الشهداء، ثم استمرت في استعراض الخمسين عامًا على حرب أكتوبر واستمرارها في إضاءة الطريق إلى المستقبل.

كان هذا الانتصار إنجازًا كبيرًا للجيش وشهد على شجاعة الجنود وعزيمتهم على النصر. ثم تم توضيح مفهوم حرب الاستنزاف كمفهوم استراتيجي يهدف إلى ضعف العدو حتى ينهار من خلال تكبيده خسائر بشرية وعسكرية. وأوضح أن الجانب الفائز في الحرب عادةً هو الجانب الذي يمتلك أكبر عدد من الموارد والاحتياجات.

ثقافة الغنايم تنظم ندوة نقاشية لكتاب "حرب الست ساعات" احتفالا بنصر أكتوبر