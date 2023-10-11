حمزة نمرة| التفاصيل الكاملة لحفله الأول في مهرجان الموسيقى العربية 2023

في ليلة غنائية خاصة، يشارك الفنان حمزة نمرة للمرة الأولى في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2023، التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الأغنية العربية.

موعد حفل "حمزة نمرة" في مهرجان الموسيقى العربية 2023:

من المقرر أن يقام حفل حمزة نمرة يوم السبت 28 أكتوبر على مسرح النافورة المفتوح بالأوبرا بمصاحبة فرقته الموسيقية.

تقام الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية برئاسة د.خالد داغر ويديره المايسترو هاني فرحات، وخلال المؤتمر وجَّه الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا والمهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها أنشطة الأوبرا بشكل عام ومساندتها القوية لإقامة المهرجان، وأضاف أن المؤتمر العلمى المصاحب للفعاليات يحظى فى هذه الدورة باهتمام خاص مشيرًا إلى بدايته عام 1932، وتابع أن الجلسات العلمية تشمل تجارب فنية متميزة، منوهًّا أن الفعاليات تتضمن الاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش ومئوية افتتاح معهد الموسيقى العربية، وأوضح المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان أهمية المؤتمر العلمى المصاحب باعتباره أحد وسائل تطوير الموسيقى العربية للحفاظ على الهوية، وأضاف أن الفعاليات الفنية تناسب كل الأذواق، وتابع أنه تم تخصيص أحد أيام الفعاليات للموسيقى المعاصرة لمخاطبة الأجيال الجديدة وجذب الشباب، ووجه الشكر لكل من أسهم فى الإعداد لهذه الدورة مستعرضًا ملامح الفعاليات.

أكدت الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية أن المهرجان يعد من أهم الأحداث المرتبطة بالموسيقى العربية بسبب جمعه بين العلم والفن، واستعرضت موضوع المؤتمر المصاحب للمهرجان والذى يناقش تنوع وثراء الموسيقى العربية متناولة عددًا من عناوين الأبحاث المقدمة، ونوهت عن التجارب الفنية التى اعتبرتها جسرًا بين العلم والفن، وأكدت أن الأبحاث المشاركة يتم نشرها على الموقع الإلكترونى للأوبرا لإتاحتها للجمهور والدارسين والمهتمين.

تُطلق دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المهداة إلى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش اعتبارا من يوم الجمعة 20 أكتوبر وتختتم مساء الخميس 2 نوفمبر وتضم 38 حفلًا غنائيًّا وموسيقيًّا بمشاركة 120 فنانًا و5 جلسات علمية بمشاركة 61 باحثًا ومقرر وصاحب تجربة من 18 دولة عربية وأجنبية، هى: مصر، سوريا، المغرب، لبنان، الإمارات، الأردن، تونس، سلطنة عمان , ليبيا , العراق , البحرين , الكويت , فلسطين , السودان , الجزائر , السعودية , أمريكا , ألمانيا، وتقام على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية) ، مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية ) ومسرح أوبرا دمنهور.