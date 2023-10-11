سبب تصدر شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز ترندات جوجل بالسعودية
أديس... يستمر البحث على شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023م، عقب ارتفاع أسهمها حوالي 30% فوق سعر الإدراج بأول تداولها في البورصة السعودية.
وأصبحت شركة أديس القابضة ترند بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، اليوم، حيث قفز أسهمها في أول تداول لها في البورصة السعودية، الأربعاء، بعد جمع 1.22 مليار دولار في طرح عام أول الشهر الماضي.
شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز
ووفق شبكة سكاي نيوز سوف نستعرض ابرز المعلومات عن شركة أديس القابضة واسمها..
- تفوق أداء أديس بشكل عام على الأسهم في البورصة السعودية، التي تراجعت 0.1 %، حيث أنها متواصلة في التقلب وذلك بأعقاب حالة التوتر والهجمات المتصاعدة بين فلسطين وإسرائيل المحتلة مطلع الأسبوع الجاري.
- زادت أسهم شركة أديس إلى 17.54 ريال (4.68 دولار) في التعاملات المبكرة بالبورصة السعودية، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي الذي جاء عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي البالغ 13.5 ريال للسهم.
- شركة أديس مملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادي بالمملكة، ويقع مقرها في مدينة الخبر السعودية، وتدير عدد ضخم من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.
- من أهم عملاء شركة أديس القابضة كلا من "أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر".