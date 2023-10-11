سبب تصدر شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز ترندات جوجل بالسعودية

أديس... يستمر البحث على شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023م، عقب ارتفاع أسهمها حوالي 30% فوق سعر الإدراج بأول تداولها في البورصة السعودية.

وأصبحت شركة أديس القابضة ترند بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، اليوم، حيث قفز أسهمها في أول تداول لها في البورصة السعودية، الأربعاء، بعد جمع 1.22 مليار دولار في طرح عام أول الشهر الماضي.

شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز

ووفق شبكة سكاي نيوز سوف نستعرض ابرز المعلومات عن شركة أديس القابضة واسمها..