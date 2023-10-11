وكيل تعليم الغربية يتابع مدارس شرق طنطا

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة لمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث قام بمتابعة مدارس طنطا الثانوية العسكرية بنين، الجهاد الابتدائية المشتركة، الشروق الإسلامي الخاصة.

وشهد وكيل الوزارة، طابور الصباح بمدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات مميزة، ثم قام بمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص، وأكد على لائحة الانضباط الطلابي، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، مؤكدًا على الإعلان عن المجموعات في أماكن ظاهرة لجميع الطلبة، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وأشاد بجهود إدارة المدرسة والمعلمين، كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها.

وتوجه وكيل الوزارة لمتابعة مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة، حيث قام بتفقد عدد من الفصول والقاعات، وتم توفير عدد 10 أجهزة حاسب آلي للمدرسة، ووجه بضرورة التأكيد على تعريف الطلبة بوثيقة الطفل السكري، كما وجه بتعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري والنهوض به، واحتفالات نصر أكتوبر المجيدة والتي تمتد على مدارس شهر أكتوبر، ووجه أيضًا بتفعيل خطط الأنشطة بالمدرسة، مختتمًا متابعته بالمدرسة بتوجيه الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على الاهتمام بالنظافة العامة والانضباط، وحسن سير العملية التعليمية.

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة اليوم بزيارة مدرسة الشروق الإسلامي الخاصة، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول وقاعات رياض الأطفال، والمكتبة والأنشطة، مقدمًا الشكر والتقدير لمديرة المدرسة، على الجهد المبذول وظهور المدرسة بمظهر لائق، بالإضافة إلى حسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة داخل المدرسة.