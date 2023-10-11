تحصين 17 ألف رأس ماشية لمواجهة طاعون المجترات الصغيرة ببني سويف

تستمر فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 17ألف و400 رأسا من الأغنام والماعز،وذلك منذ استئناف العمل بالحملة مطلع أكتوبر الجاري والتاسع من منفس الشهر، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل قرى المحافظة.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن باستمرار مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر في الثروة الحيوانية.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، تحت إشراف د أحمد عبدالعليم، استعداداتها، لتنفيذ الحملة، بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة الذي بعد من الأمراض الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب من خلال إفرازات مخاطية من العين والدموع والإفرازات.

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