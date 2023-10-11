تكريم إلهام شاهين في العراق يضعها في ورطة مع الفلسطينيين

كُرّمت الفنانة إلهام شاهين من دولة العراق فى المهرجان الدولى للمسرح فى بغداد، وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بعض اللقطات أثناء حضورها المهرجان، ليفتح النار عليها ويضعها في ورطة.

الفنانة إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود منقط بالأبيض، ومصنوع من قماش الشيفون الشفاف، وتميز بأكمام فضفاضة وحزام أسود محدد الخصر؛ ليبرز أنوثتها وجمالها.

وتزينت إلهام شاهين بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت سلسلة تتدلى منها شكل الوردة كبيرة الحجم، بالإضافة لأقراط وساعة ذهبية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام تصفيفة شعر بسيطة تاركة خصلات شعرها البنية القصيرة تتدلى بشكل ناعم ومرتب حتى الكتفين.

إلهام شاهين

ووضعت مكياجًا ساحرًا ومرتكزًا على العين، فاعتمدت الكحل الأسود وظلال العين السموكي، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت ملمع شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها ويعطي مظهرا جذابا.

إلهام شاهين

وعلقت إلهام شاهين علي منشورها قائلة: "سعيده جدا بتكريمى من دولة العراق فى المهرجان الدولى للمسرح فى بغداد برعاية رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السودانى .. شكراً وزير الثقافه أحمد فكاك البدراني على جائزة التكريم .. وشكراً رئيس المهرجان د. أحمد حسن موسى رئيس دائرة السينما والمسرح .. شكراً جمهور العراق على حفاوة الاستقبال.. كل التحيه والاحترام للشعب العراقى .. العراق بلد الحضارات والثقافه والفنون".

إلهام شاهين تتعرض للهجوم واتهامها بعدم تعاطفها مع فلسطين

وعلى عكس ما توقعته الفنانة إلهام شاهين، فقد لاقت هجوما كبيرا على منشورها، ليرونها لا تحترم الأحداث والحروب التي تتعرض إليها دولة فلسطين في الوقت الحالي، وكانت أبرز التعليقات: "ولا كإنكم عايشين بهالعالم ولا كإنكم بتعرفوا شو الي بصير حواليكم.. مش طالبين منكم تنشروا عن الاوضاع بفلسطين بس احترموا الي بصير عالاقل ولا تنشروا حياتكم الطبيعية عيشوها لحالكم بعيد عن العالم"، "حضرتك مش عايشه معانا ع الكوكب ولا ايه في ناس بتموت يا فندم اطفال وستات وناس اتشردت في الشوارع وأرواح تسيل دمائها وانتي تقوليلي تكريم فن ايه وزفت ايه اتقوا يوم ترجعون الي الله "، " على فكرة، المسجد الأقصى تحت القصف ! وأبرياء فلسطينيين يعيشون ويلات الحرب مع العدو الصهيوني، استحو شوية".