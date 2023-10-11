فريق واما في مهرجان "فوّرها" بالسعودية.. الجمعة

يلتقي الفريق الغنائي الشهير “واما” بجمهوره في حفل غنائي مميز بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الشبابي “فوّرها”، والتي تهتم فعالياته بالأنشطة الشبابية في مختلف المجالات.

موعد حفل واما في مهرجان فوّرها

ومن المقرر أن يقام الحفل الجمعة 13 أكتوبر بمدينة جدة على مسرح جدة سوبر دوم، وتم طرح التذكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

فعاليات مهرجان فوّرها

يأتي الحفل ضمن الموسم السادس لفعالية “فوّرها” وإن ما يميزها عن غيرها من الفعاليات وجود نخبة مميزة من الفنانين العرب وخاصة الفئة الشابة منهم والمتواجدون في الطليعة في الوقت الراهن والذين يحظون بإقبال كبير من الشباب مؤكداً ان جمهور جدة جمهور ذواق ومن الضروري الارتقاء بذوقهم عبر اختيار فنانين كبار لضمان نجاح الحفلات.

تقدم فعالية فورها مجموعة من الأمسيات الشبابية في جميع المجالات وعلى وجه التحديد الغناء، فقد قدمت مسبقًا عدد من الفعاليات البرازة التي نالت رضاء جميع الأذاق والأعمار وخاصة الشباب.

أحدث أغاني واما “مش حلوة بس”



كانت أحدث أغاني فريق واما الغنائي من خلال “مش حلوة بس”، والتي حققت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها

“القوام أوام ياخدك في ثانية والعيون جنون في حته تانية مستحيل تشيل عينك من عليها أنت جيت خلاص سلّم نفسك ليها القوام غزال بس بغزالة طب إيه العمل ؟ في أمل ؟ ولا استحالة مستحيل قتيل هموت عليها أنت جيت خلاص سلّم نفسك ليها مش حلوه بس دي حلوه اوي اوي استنوا بس أشوف دخلتها منين القلب حَس بحاجات جميلة اوي مش ناقص بس غير أقول الكلمتين عامله إيه ؟ ازيك ؟ إيه الجمال ده إنتي أحلي وأرق واحدة في المكان ده الحكاية باختصار مش عارف ابتديها كان في دماغي حاجات دلوقتي خلاص ناسيها افتكرت سؤال بالإذن كلمه إنتي ملكة جمال ؟ ولا انتي نجمه ؟ الحكاية باختصار الڤولت عالي ضرب نار مش هزار خدي رايحه فين تعالي مش حلوه بس دي حلوه اوي اوي استنوا بس أشوف دخلتها منين القلب حَس بحاجات جميلة اوي مش ناقص بس غير أقول الكلمتين أنت جيت أنت ابتديت أنت انتهيت أنت هويت شوفت ناس وعرفت ناس لكن خلاص بيها اكتفيت جاي منين ؟ وروحت فين ؟ أنت نسيت ؟ ولا اتنسيت ؟ أنت جيت خلاص سلّم نفسك ليها”.