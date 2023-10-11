شكلت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد لجنة لتحليل دراسات جدوى مشروع المبادرة الإنتاجية الطلابية المقدم من الطلاب برئاسة الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الذي ذكر أن أفضل دراسات الجدوى المقدمة من الطلاب الذين خضعوا للتدريب تم اختيارها من قبل اللجنة المشكلة من الدكتور جمال حسن المنسق العام للأنشطة الطلابية وحنين عصام منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وأميرة أحمد رئيس الأنشطة التوعوية. بالوحدة، والسيد محمود جمال مسؤول الحماية والتمكين الاقتصادي بالوحدة.



وأضاف حرباوي أنه تم تفعيل المبادرة الطلابية الإنتاجية وتلقى طلاب الجامعة تدريبات مكثفة في الورش الحرفية. واستمر التدريب حتى منتصف شهر سبتمبر، حيث تم خلاله أيضًا تدريب الطلاب على كيفية إجراء دراسة جدوى للمشروع.

وأدى ذلك إلى تكوين كوادر مؤهلة لسوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي وإبراز القدرة على الابتكار لدى كل طالب.

جامعة الوادي الجديد تواصل اختيار أفضل المشروعات في مبادرة الطلاب المنتجين