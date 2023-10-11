محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملط محافظ نويفو فالي اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد فاروق مساعد مدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب

وهنأ أهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوم الوطني الـ64 للمحافظة، وأعطى المحافظ مجموعة من التوجيهات أهمها:

تشكيل لجنة لمتابعة خطة الحكومة لرفع كفاءة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة التابعة لكافة الوحدات المحلية والقطاعات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتجهيز مقر لها طوابير انتظار بكل مركز، في إطار خطة الدولة لرفع مستوى استعداد كافة الأجهزة لمواجهة الأزمات والكوارث.

تكثيف جهود ضبط ومراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية من خلال توفير منافذ متنقلة في الأحياء والقرى النائية، وإصدار قسائم التموين الغذائي المدعوم للحالات الأكثر ضعفاً واستحقاقاً، بدعم من المحافظة.

وضع اللمسات النهائية وتحسين كفاءة المنطقة المحيطة بأرض المعارض بمدينة الخارجة، والتأكد من توفر الفنادق. استعدادًا لملتقى تسويق المواعدة المصرية الثالث والذي سيقام يومي 14 و15 أكتوبر.

المراجعة والمراقبة الدورية لانضباط النظام التعليمي في المراكز التعليمية، وتغطية العجز بالتخصصات المطلوبة في المراكز للمحددين في مسابقة 30 ألف معلم والإسراع في استكمال إجراءات تشغيل أول مدرسة دولية رسمية، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة خلال الأيام المقبلة.

تكليف رؤساء المراكز بعقد لقاءات دورية مع المواطنين، خاصة في القرى. حل المشاكل ودراسة الشكاوى والإعلان عن مسابقة لانتخاب رؤساء القرى لضخ دماء جديدة من الكفاءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أطلق أحد شوارع مدينة موط، بمركز الداخلة، اسم الشهيد “أسامة سعد سيد”، تخليدًا لتضحياته في خدمة الوطن.