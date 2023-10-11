موعد مباراة مصر والجزائر المقبلة والقنوات الناقلة

في مواجهة ودية مرتقبة ، يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري التي تقام مساء يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بترددها الفضائي ، عند السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.



ويخوض المنتخب الوطني حاليًا بقيادة مديره الفني روي فيتوريا ، معسكرًا مغلقًا بدولة الإمارات تختتم فعالياته 17 من الشهر الجاري.

وتأتي قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.

وتأتي بعثة الفراعنة بدولة الإمارات ، برئاسة عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ، رفقة حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

وبدأت فعاليات المعسكر الإثنين الماضي 9 أكتوبر.

ويخوض المنتخب الوطني وديته الأولى أمام زامبيا عند السابعة من مساء غد الخميس ، على ملعب هزاع بن زايد أيضًا.