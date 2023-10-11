الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مصر والجزائر المقبلة والقنوات الناقلة

مصر والجزائر
مصر والجزائر

في مواجهة ودية مرتقبة ، يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري التي تقام مساء يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.
ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بترددها الفضائي ، عند السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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ويخوض المنتخب الوطني حاليًا بقيادة مديره الفني روي فيتوريا ، معسكرًا مغلقًا بدولة الإمارات تختتم فعالياته 17 من الشهر الجاري.

وتأتي قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي  - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.

وتأتي بعثة الفراعنة بدولة الإمارات ، برئاسة عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ، رفقة حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.
وبدأت فعاليات المعسكر الإثنين الماضي 9 أكتوبر.
ويخوض المنتخب الوطني وديته الأولى أمام زامبيا عند السابعة من مساء غد الخميس ، على ملعب هزاع بن زايد أيضًا.

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