عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة كفرالشيخ : نسعى إلى الحصول على الاعتماد الأكاديمي



أكدت عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة كفرالشيخ الدكتور إيناس الجندي ، الأربعاء ، أهمية بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة لتحسين الأداء وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء رسالتهم العلمية، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وآمالهم.

جاء ذلك خلال ترأسها مجلس كلية طب الفم والأسنان بحضور كل من الدكتور علي شمعة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور أمنية وهبة وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب و الدكتور عبير عبد الوهاب الهتيري وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الاقسام العلمية و مديري وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء بالكلية.