الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سيارة نقل تنهي حياة شخص علي طريق القاهرة الإسكندرية ببنها

حادث تصادم
حادث تصادم

تباشر جهات التحقيق ببنها، التحقيق في واقعة مصرع شخص، وذلك  أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية.

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سيارة نقل تنهي حياة شخص علي طريق القاهرة الإسكندرية  ببنها: 

 تبين من التحريات الأولية، أن سيارة نقل صدمت شخصًا ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي أمام قرية سندنهور بمدينة بنها، ونتج عنه مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.

على الفور؛ انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعي مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي مكان الحادث.

وفي الوقت نفسه، كلَّفتْ إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


 محاكمة 6 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل آخر بالخصوص: 


كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل آخر باستخدام بندقية خرطوش وعصا خشبية وقارورات زجاجية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل كطلب الدفاع لاستدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

جاء أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5700 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 1211 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "جمال ف . ف"، هارب، وشقيقه "شريف ف . ف"، محبوس، وشقيقيهم "خالد ف . ف"، هارب، و"كرم خ . ف"، محبوس، و"محمد م . ع"، محبوس، و"عمران م . ج"، محبوس، لأنهم فى 11 إبريل 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص، قتلوا المجنى عليه "سعيد محمد عبد المنعم فريد"، عمدًا مع سبق الإصرار.

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