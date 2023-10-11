وزير الشباب والرياضة: 28 مليار جنيه عائدات مشروعات الطرح الاستثماري

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لقاءا مع ضياء يحيي، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم في مصر، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في مجالات الشباب والرياضة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الشباب والرياضة ومختلف مؤسسات القطاع الخاص والذي يشمل العديد من المجالات المشتركة بين الجانبين وتعزيز فرص المشاركة والتطوير في القطاع الشبابي والرياضي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف أوجه التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بغرض دعم مختلف أنشطة ومشروعات الوزارة والمساهمة فى استكمال خطط تطوير البنية الرياضية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة حققت عوائد من خلال مشروعات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وفى مقدمتها مشروعات الطرح الاستثماري أكثر من 28 مليار جنيه.

وشدد على الدور الذي تقوم به شركة ماجد الفطيم في تعزيز البنية التحتية الشبابية والرياضية في مصر. وأكد أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير الشباب والرياضة في البلاد.

ومن جانبه اثني ضياء يحيي، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم في مصر، على التوافق في الرؤي في العديد من المجالات الشبابية والرياضية والتي وجدها خلال اللقاء، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات اكبر واسرع في التطوير والتعاون الثنائي.

كما أوضح أن هذه الشراكة بين الشركة ووزارة الشباب والرياضة فرصة لتحقيق نمو مستدام في مجالات الشباب والرياضة ومساهمة فعّالة في بناء مستقبل واعد للشباب المصري.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعزيزًا كبيرًا للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة ماجد الفطيم، حيث ستتم مناقشة وتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تهدف إلى تعزيز الشباب والرياضة في مصر وتوفير المزيد من الفرص والتجهيزات الرياضية على أرض الواقع.