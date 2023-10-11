يكبرها بـ12 عامًا.. معلومات عن خطيب رنا رئيس السابق

تفاجأ جمهور رنا رئيس بخبر إنفصالها عن خطيبها يسري علي وهو شاب خارج الوسط الفني، بعد خطوبتهم بأقل من 10 أشهر فقط، وكانت تدور بينهم قصة حب دامت 7 سنوات، لتنتهي بالانفصال.

رنا رئيس وخطيبها السابق

من هو يسري علي خطيب رنا رئيس السابق

وتساءل البعض عمن هو خطيبها السابق يسري علي الذي ظهر فجأة ولم يستمر كثيرًا ليختفي مرة أخرى بانتهاء علاقته مع رنا رئيس، وفيما يلي نقدم لك بعض التفاصيل عنه:

يسري علي هو شاب من خارج الوسط الفني، يبلغ من العمر 35 عامًا، أي يكبر عن رنا رئيس 12 عامًا، وتعود بداية قصة حبهما إلى المرحلة الثانوية، وبالأخص في الصف الثاني الثانوي.

وقعت بينهما العديد من المفارقات أبرزها رحيل الأب، حيث يعد هذا الحدث الأكبر في حياة كل منهما، واعتمد يسري على ذاته بعد رحيل الأب في آخر سنة له بالجامعة؛ ليتمكن من الارتباط بـ رنا رئيس.