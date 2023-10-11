ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل أحد صيدلية غير مرخصة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة من إدارة تموين أبوكبير بالاشتراك مع مفتشى الصيادلة بهيئة الدواء المصرية فرع الشرقية، وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى الصيدليات غير المرخصة بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية أولاد موسى بأبوكبير.

وتم التحفظ على ١٩٨ صنف أدوية بشرية بدون فواتير، وتم تشميع الصيدلية لممارستها العمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم ١٨٠٠٥ جنح ابوكبير، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.