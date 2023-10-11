مديرية العمل بأسيوط تنظم دورات تدريبية مجانية حول التسويق الإلكتروني

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، دورة تدريبية مجانية حول مهن التسويق الإلكتروني، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمقر قصر ثقافة أسيوط ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. أحدث التقنيات والأساليب التقنية والتدريبية والمهن الجديدة التي تتيح للشباب استغلال مواهبهم وقدراتهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في الحصول على الفرص أو القيام بعمل لائق أو البدء في مشاريع صغيرة تسهل مشاركتهم في التنمية. .



وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية عمل أسيوط، أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم للمهن المذكورة في الإعلان المنشور سابقا على الموقع الرسمي للوزارة والعنوان. تجدر الإشارة إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من كل من وزارة العمل وبرنامج الغذاء تفيد اجتيازه الدورة بنجاح، بالإضافة إلى حصول المتدرب على دعم نقدي يومي للتنقل مع وجبة خفيفة خلال الفصل. كما يتم خلال اليوم الواحد منح المتدربين القرطاسية وكل ما يلزم للعملية التدريبية مجاناً، وستكون الأولوية لفرص العمل داخل المحافظة وخارجها، كما يتم تضمين المتطلبات. بالنسبة لمن يطلب التدريب، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي أو متوسط، وأن يتراوح العمر بين 18 و35 عاماً، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والخطوة التالية هي تقديم المستندات اللازمة وهي نسخة من الـDNI ونسخة من مؤهل المؤهل العلمي وصورتين شخصيتين ونسخة من وظيفة التجنيد للرجال وشهادة القيد والسيرة الذاتية للمتدرب.