مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين تلتقي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجاكرتا

التقت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الدكتورة نهلة الصعيدي، الدكتورة يولي ياسين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة شريف هداية الله الإسلامية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

بحث سبل تعزيز التعاون بين الأزهر وجامعة شريف هداية الله الإسلامية في المجالات التعليمية



ناقشت مستشار شيخ الأزهر خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأزهر وجامعة شريف هداية الله الإسلامية في المجالات التعليمية.

بحث متطلبات الطلاب الإندونيسين الراغبين في معادلة شهاداتهم للدراسة بالأزهر

كما ناقشت مستشار شيخ الأزهر خلال اللقاء بحث متطلبات الطلاب الإندونيسين الراغبين في معادلة شهاداتهم للدراسة بالأزهر، وإيفاد الدارسين بجامعة شريف هداية الله لاستكمال دراستهم بجامعة الأزهر.



من جانبها، أعربت الدكتورة يولي ياسين عن تقدير بلادها وشعبها للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر لرعايته لطلاب إندونيسيا، وتيسير كل متطلباتهم التعليمية، وإمدادهم بالمناهج الأزهرية التي تعمل على بيان سماحة الإسلام وترسيخ المنهج الوسطي للأزهر.

أكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف استعداد الأزهر لإنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية لأبناء نيوزيلندا، لتعزيز قدراتهم في إتقان لغة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الأزهر لديه ١٧ طالبا وطالبة من نيوزيلاندا، يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر الشريف، مبديا فضيلته استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لمسلمي نيوزيلاندا للدراسة بالأزهر، واستضافة أئمة نيوزيلاندا في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ لتدريبهم على تفنيد الأفكار المتطرفة، والرد على مختلف المسائل المتعلقة بالمواطنة والتعايش وحقوق المرأة في الإسلام واندماج المسلمين في الغرب للاندماج في مجتمعاتهم، وغير ذلك من القضايا التي تهم مسلمي الغرب.



جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر السفير جورج عازر، سفير مصر الجديد لدى نيوزيلندا، وتوفالو وساموا

من جانبه، أعرب السفير جورج عازر عن سعادته بزيارة شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود لنشر قيم السلام والأخوة الإنسانية والتعايش الإيجابي، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في العمل على الاستفادة من جهود الأزهر كقوى ناعمة لمصر، وسيتابع مع الأزهر ملف إنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية في نيوزيلندا.