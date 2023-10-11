أحباء أحمد البدوي يحتفلون بمولده في طنطا

تقيم المشيخة العامة للطرق الصوفية بسرادقها، مؤتمرًا بمناسبة الاحتفال بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك عقب صلاة عشاء اليوم الأربعاء الموافق ١١ أكتوبر 2023.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومشايخ الطرق الصوفية .

موعد الاحتفال بمولد السيد البدوي:

وقال شيخ الطريقة الرفاعية الشيخ طارق ياسين الرفاعى، شيخ عموم الطريقة الرفاعية بمصر والعالم الإسلامى، إن الاحتفال بمولد سيدى أحمد البدوي، بدأ منذ يوم الجمعة الماضية، وسيقام فى ختام الاحتفال يومى الأربعاء والخميس ١١ و١٢ أكتوبر عدد من الندوات الدينية، بحضور كوكبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

كما تقام الحضرة الرفاعية بالإنشاد والابتهالات الدينية، بحضور جمع غفير من أبناء الطريقة من جميع المحافظات، وذلك بسرادق الطريقة المقام بأرض الصارى بمنطقة سيجر .

ما مكانة سيدي أحمد البدوي؟

ورد إلى الإفتاء سائل يقول: هناك مَن يقول أن السيد البدوي كانت له مهابةٌ ومكانةٌ عظيمة عند الأمراء والعلماء وعند الخاص والعام؛ فما مدى صحة ذلك؟

وقالت الإفتاء: السيد أحمد البدوي رضي الله عنه عارفٌ إمامٌ مقرئٌ فقيهٌ من كبار علماء الأمة، وهو من الأولياء الذين كتب الله لهم القبول في الأرض عند العامة والخاصة؛ فقد كان معظَّمًا عند العلماء والأمراء، والأغنياء والفقراء، مُهابًا عند الحكام والمحكومين، مُعْتَقَدَ الولايةِ في الحياة وبعد الممات، ودخل مصر فحصل له القبول التام عند العلماء والحكام، والخواص والعوام.

وبلغ ممَّا وضعه الله لوليه السيد أحمد البدوي رضي الله عنه من القبول عند الخاصة والعامة: أن سمَّى العلماءُ أولادَهم العلماءَ باسمه ولقبه معًا "السيد البدوي" تيمنًا وتبركًا؛ حتى كثر ذلك في الناس: كالشيخ العلامة محمدَا بن أبي أحمد الأموي المجلسي الشنقيطي، وولده هو العلامة النسابة أحمد البدوي الشنقيطي المجلسي، صاحب نظم "عمود النسب"؛ حيث سمّاه ولقبه "بأحمد البدوي" تيمنًا باسم السيد البدوي ولقبه رضي الله عنه، كما ذكره صاحب "رياض السيرة والأدب، في إكمال شرح عمود النسب" .

وكالشيخ العلامة المحدِّث السيد محمد أبو النصر الخطيب الشافعي، حيث سمى ولده "السيد أحمد البدوي شيخ العرب" وأصبح ولدُه قاضيَ معرة النعمان.

وكإمام الجامع الأحمدي الشيخ إبراهيم بن إبراهيم الظواهريّ الشافعي، فإنه سمى ولدَه "بمحمد الأحمدي" تيمنًا باسم السيد أحمد البدوي رضي الله عنه، وولدُه هو شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الأحمدي الظواهري إمام الجامع الأزهر.