سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11-10-2023

ننشر سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر2023، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 98.90 جنيه للشراء، و99.81 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 99.71 جنيه للشراء، و100.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.71 جنيه للشراء.

100.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

98.90 جنيه للشراء.

99.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.55 جنيه للشراء.

99.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.55 جنيه للشراء.

100.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.13 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 32.60 للشراء، و32.74 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.75 جنيه للشراء، 37.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 33.97 جنيه للشراء، 34.13 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.61 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.37 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.82 جنيه للشراء، 2.84 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.66 للشراء، 20.78 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية :

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.68 جنيه للشراء، 100.14 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.75 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 80.06 جنيه للشراء، 80.41 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.41 جنيه للشراء، 43.62 جنيه للبيع.