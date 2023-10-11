تألق عربي في مهرجان الموسيقى بالمكسيك.. صور

امتلأت المكسيك بأجواء غنائية عربية من طراز خاص، عاشتها الجاليات العربية هناك مع نجومهم العرب، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى هناك

تفاصيل مهرجان الموسيقى بالمكسيك



وعلى مدى ثلاث ليالِ، أحيا النجوم: عاصي الحلاني، هيفاء وهبي، محمد عساف، شادي جميل، وديع الشيخ، علي صابر، هيثم زعيتر، وسارة، وريم مهيرات، سهرات غنائية في منتجع "باكو" المكسيكي، أمتعوا فيها جمهورهم بأغانيهم بأغانيهم الجمهور.

عاصي الحلاني وهيفاء وهبي ومحمد عساف… نجوم مهرجان الموسيقى بالمكسيك

وكان قد اجتمع أكثر من فنان معاً، في لقاءات جانبية سبقت تقديمهم لوصولاتهم الغنائية، فاجتمع عاصي الحلاني مع محمد عساف في حديث ودي، كما اجتمع عساف مع علي صابر في حفل واحد، وقدما معا أغية "مكانك خالي" التي غناها الأول من ألحان الثاني.



وشهد المهرجان أيضا، اجتماع هيفاء وهبي مع عاصي الحلاني ووديع الشيخ، كلا على حدى، وأشاد الفنانين المشاركون في المهرجان، بمدى تفاعل وحماس الجمهور العربي، التواق لملاقاة فنانيهم المفضلين.



وقال منظم المهرجان، ابراهيم كرادشة، بدأت بالتخطيط للدورة الثانية من المهرجان الذي سيقام العام المقبل، وأضاف: "نملك خبرة طويلة وعريقة في تنظيم الحفلات الجماهيرية، والنجاح الكبير الذي تحقق في الدورة الأولى، يدفعنا مجدداً للتخطيط مبكراً، لعقد الدورة الثانية في شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة مجموعة أبرز نجوم الغناء العربي.