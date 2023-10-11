سفير دولة البيرو لدى مصر يشيد بجهود الرئيس السيسى فى تعزيز العلاقات الدولية لمصر بالاسكندرية

اكد سفير دولة البيرو لدى مصر، خوسيه خيسوس جييرمو، على عمق العلاقات بين دولتي مصر والبيرو، وأنها تمتد لعشرات السنين، مشيرًا إلى أن مصر لها مكانة كبيرة كدولة محورية فى الشرق الأوسط وافريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف سفير البيرو على هامش احتفلت السفارة، بمناسبة مرور نحو 60 عامًا على العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين البلدين.

واستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا، سفير البيرو في القاهرة، بصحبه وفد من سفارة بيرو، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين على الأصعدة كافة.،بحضور قنصل بيرو في الإسكندرية باسيل ماركو، مثمنًا مجهود وثمن سفير البيرو جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في تعزيز العلاقات الدولية لمصر.

واشاد سفير بيرو، بحفاوة الاستقبال التي وجدها من الرئيس السيسي، في أعقاب تقديم أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى مصر، معربًا عن سعادته بتواجده فى مصر.

اعرب خوسيه خيسوس جييرمو، على إعجابه الشديد بالحضارة المصرية، مشيرًا إلى أنه هذه الحضارة يتم تدريسها في المدارس بدولة البيرو.

قال قنصل البيرو في الإسكندرية، بازيل ماركو: أن التعاون بين مصر والبيرو يعود إلى عام 1963، وأنها خلال الستين سنة الماضية تطورت بشكل ملحوظ، وأن التعاون متبادل فى مجالات مشتركة.

واوضح، أن مصر تعد من أوائل الدول الإفريقية والعربية التي جمعتها علاقات مع دولة البيرو وأنها وقعت عديد من الاتفاقيات بدايتها كانت فى عام 1974 وكانت اتفاقية التبادل الثقافي وفى عام 1976 وقعتا اتفاقية التبادل التجاري وصولًا إلى الاتفاق المؤسسي بين مكتبتي الإسكندرية والبيرو الوطنية.

وأكد على السعي لتعزيز العلاقات وتعميق العلاقات والتعاون من خلال تعزيز السياحة والتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.

رحب اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالسفير وأعرب عن سعادته باستقباله في الإسكندرية وأشاد بالعلاقات بين مصر والبيرو وخاصة أن لكل منها تاريخ طويل.

أضاف المحافظ، أن الإسكندرية، هي أقدم سكندريات العالم وأن بها أقدم شارع بالتاريخ وأنها مدينة عريقة غنية بالتراث والآثار والثقافة.

وأكد المحافظ على العلاقات الطيبة بين دولتي مصر ودولة البيرو وأن على الجانبين العمل على تحسين هذه العلاقات وخاصة في مجال التجارة والاقتصاد.