موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب السعودية الأول لكرة القدم تحت القيادة الفنية لـ "الإيطالي روبرتو مانشيني"، أمام نظيره النيجيري، في مباراة ودية من العيار الثقيل التى تجمع المنتخبين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة السعودية ونيجيريا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب السعودية ونيجيريا، يوم الجمعة المقبل، الموافق 13 اكتوبر الجاري، وديًا، استعدادا لكأس اسيا، على ان تنطلق صافرة المواجهة المرتقبة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات وأبو ظبي، على ان تذاع المباراة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية.

و يخوض منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المعسكر التحضيري الجاري مواجهتين الأولى أمام نيجيريا يوم 13 أكتوبر، والثانية ضد منتخب مالي يوم 17 من الشهر ذاته،على ملعب “بورتيماو”.

قائمة منتخب السعودية

محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان ومحمد مران.

وشهد مران المنتخب السعودي تواجد سالم الدوسري لاعب الأخضر، عقب غيابه عن الحصة التدريبية الأولى، رفقة الثنائي ياسر الشهراني ومحمد كنو، تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر.