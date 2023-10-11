الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

إمارات أركان تتجه لإنتاج المسطحات المدرفلة على الساخن

بوابة الوفد الإلكترونية

تعتزم  حديد الإمارات والتى  أصبحت  معروفه ب " حديد أركان "  بعد  إستحواذها على شركة  أركان  لمواد البناء فى اكتوبر  عام  2021  إقامة  مصنع  ضخم  لإنتاج  المسطحات  المدرفله  على الساخن بطاقات  إنتاجيه  لم  يكشف  عنها  بعد.

يأتى  عزم   حديد  إمارات أركان   على إنتاج  الصلب  المسطح  المدرفل  بهدف تنويع  مصادر  الإيرادات ،وتعزيز  القدرات التنافسيه  للمجموعه .  وتسعى  حديد أركان  لإقتناص أكبر  حصه سوقيه فى  منطقة  الشرق  الأوسط  وشمال أفريقيا وذلك  بعمل  إستحواذات على شركات  ناشئه ،أو الدخول   فى شراكات  مع  شركاء  إستراتيجين  مثل   تيسين كروب  الألمانيه حيث يسعيان  معا  لإنتاج نوعيات من الصلب يتم  تحويلها إلى منتجات  نهائيه تستخدم   فى  صناعة  السيارات  .

وكانت حديد إمارات  أركان  قد  وقت  مؤخرا  اتفاقية  تعاون  مشترك مع شركتين يابانيتين  لإنشاء  مجمع  صناعى ضخم  لإنتاج  حديد تسليح منخفض  الإنبعاثات الكربونيه بابوظبى .

يذكر  أن  حديد إمارات أركان تنتج  نحو 3.5 مليون طن  من حديد التسليح  واللفائف وتشكل  اسواق  التصدير  45% من مبيعاتها ،وبقية  الإنتاج  لتغطية  السوق  المحلى ،وتصدر منتجاتها  لأكثر  من 60 سوقا أهمها  دول  آسيوية وافريقيه .سجلت الإيرادات  نصف  السنويه من ألعام الحالى  للمجموعه الإماراتيه نحو 1.3 مليار  دولار ،مقابل  113.8مليون دولار خلال  نفس  الفتره  من العام الماضى.

الجريدة الورقية