إمارات أركان تتجه لإنتاج المسطحات المدرفلة على الساخن

تعتزم حديد الإمارات والتى أصبحت معروفه ب " حديد أركان " بعد إستحواذها على شركة أركان لمواد البناء فى اكتوبر عام 2021 إقامة مصنع ضخم لإنتاج المسطحات المدرفله على الساخن بطاقات إنتاجيه لم يكشف عنها بعد.

يأتى عزم حديد إمارات أركان على إنتاج الصلب المسطح المدرفل بهدف تنويع مصادر الإيرادات ،وتعزيز القدرات التنافسيه للمجموعه . وتسعى حديد أركان لإقتناص أكبر حصه سوقيه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعمل إستحواذات على شركات ناشئه ،أو الدخول فى شراكات مع شركاء إستراتيجين مثل تيسين كروب الألمانيه حيث يسعيان معا لإنتاج نوعيات من الصلب يتم تحويلها إلى منتجات نهائيه تستخدم فى صناعة السيارات .

وكانت حديد إمارات أركان قد وقت مؤخرا اتفاقية تعاون مشترك مع شركتين يابانيتين لإنشاء مجمع صناعى ضخم لإنتاج حديد تسليح منخفض الإنبعاثات الكربونيه بابوظبى .

يذكر أن حديد إمارات أركان تنتج نحو 3.5 مليون طن من حديد التسليح واللفائف وتشكل اسواق التصدير 45% من مبيعاتها ،وبقية الإنتاج لتغطية السوق المحلى ،وتصدر منتجاتها لأكثر من 60 سوقا أهمها دول آسيوية وافريقيه .سجلت الإيرادات نصف السنويه من ألعام الحالى للمجموعه الإماراتيه نحو 1.3 مليار دولار ،مقابل 113.8مليون دولار خلال نفس الفتره من العام الماضى.