مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكرتونية جدول مباريات اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، إذ سنكون على موعد مع عدة مباريات دولية ودية ترصدها إليكم الوفد كالتالى:



جدول مواعيد المباريات الودية الدولية اليوم

ـ تقام مباراة جزر السولومون ونظيره فاناتو فى تمام الساعة 5 صباحا

ـ ويخوض منتخب بابوا نيو جيني مواجهة امام كاليدونيا الجديدة فى تمام الساعة 8 صباحا

ـ ويلعب منتخب ويلز مع نظيره جبل طارق فى تمام الساعة 9:45

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم

ـ يلتقي دلفي مع الهلال بالضبعة الساعة 4 عصرا

ـ يواجه الأسكندرية للبترول نظيره م ش كوم حمادة الساعة 4 عصرا

ـ يلعب سبورتنج أمام طلائع الاسطول الساعة 4 عصرا

ـ يخوض ألعاب دمنهور‏ مواجهة مرتقبة أمام الأوليمبي الساعة 4 عصرا

ـ ويتقابل الحمام مع المجد السكندري الساعة4 عصرا

ـ ويلتقي بايونيرز أمام تلا الساعة 4 عصرا

ـ ويلعب بلقاس أمام بني عبيد‏ الساعة 4 عصرا

ـ ويخوض نبروه‏ مباراة أمام المنصورة الساعة 4 عصرا

ـ ويلتقي مالية كفر الزيات مع صيد المحلة الساعة 4 عصرا

ـ ويواجه كفر الشيخ‏ نظيره القزازين الساعة 4 عصرا

أخبار الكرة السعودية

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم العقوبات التي وقعتها بعد التجاوزات التي حدثت خلال مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي لهذا الموسم.

وأكدت اللجنة عن توقيع عقوبات مالية على خلفية ما حدث خلال ديربي جدة، والذي نجح خلاله الأهلي في تحقيق الفوز على الاتحاد بهدف نظيف.

وأكدت لجنة الانضباط أن هناك تجاوزات حدثت خلال المباراة منها تأخر نزول اللاعبين للاعبين لأرضية الملعب، ورمي الجماهير زجاجات المياه على المستطيل الأخضر للملعب، بجانب ظهور ماتياس يايسله بدون البطاقة التعريفية.

ووقعت اللجنة عقوبة مالية قدرها 18 ألف و750 ريال على اتحاد جدة، بينما 17 ألف و500 ريال على الأهلي.

وغرّمت لجنة الانضباط 60 ألف ريال بسبب إلقاء الجمهور علب مياه على أرضية الملعب في مباراة الاتحاد وأهلي جدة، بينما تعرض الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي لغرامة قدرها 30 ألف ريال، وذلك بسبب عدم اتداءه البطاقة التعريفية الخاصة به.

الجدير بالذكر أن جماهير اتحاد جدة غضبت بشدة من الخسارة التي تعرض لها العميد من قلعة الكؤوس خلال المواجهة الماضية من الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.