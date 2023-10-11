طقس الوادي الجديد العظمى تسجل 34 درجة مئوية

تشهد محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 استقرار فى الاحوال الجوية، حيث يتوقع أن تكون الأجواء غالبًا صافية طوال اليوم.

تتراوح درجة الحرارة العظمى في هذا اليوم حوالي 34 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة الصغرى إلى 17 درجة مئوية. تهب الرياح باتجاه شمالي شمالي غربي بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كم في الساعة.

يجب أن يلتزم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية أو صحية باتخاذ الحيطة والحذر نظرًا لجودة الهواء غير الصحية في هذا اليوم.

يشير مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى إلى أنه معتدل ويبلغ 3. كما أن هناك هبوب هبات الرياح بسرعة تصل إلى 39 كم في الساعة. تتراوح نسبة الرطوبة في هذا اليوم بين 23٪ إلى 39٪، بينما تبلغ درجة التكثف 10 درجة مئوية. يتوقع أن يكون الغطاء السحابي قليل جدًا بنسبة 0٪. قد تكون الرؤية ضبابية نسبيًا، حيث تصل إلى 1.6 كم. أما أقصى ارتفاع للسحاب في هذا اليوم، فمن المتوقع أن يصل إلى 9100 متر.

تلك هي حالة الطقس المتوقعة في محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023. ننصح الأشخاص بأخذ الاحتياطات اللازمة واستخدام واقي الشمس عند الخروج من المنازل، وتنظيم نشاطاتهم في الهواء الطلق بناءً على الظروف الجوية المتوقعة.