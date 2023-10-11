رئيس جامعة الوادي يتفقد المشاريع المنجزة بالمقر الجديد للجامعة

أجرى الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، جولة تفقدية للإنشاءات الجديدة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10، وللوقوف على نسب الإنجاز الفعلية زيارة مقر مركز خدمات الجامعة، بحضور د. مدير عام الشؤون الهندسية بالجامعة.

وأكد طنطاوي أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من أعمال بناء يعكس الاهتمام الذي توليه القيادات السياسية للجامعات الحكومية بهدف تطوير المنظومة التعليمية، وأوضح أن إدارة الجامعة مستعدة للقيام بزيارات تفقدية بشكل مستمر. . مراقبة وتيرة تنفيذ الإنشاءات الجديدة، والاستعداد لاستلامها حسب الجدول الزمني المحدد لكل منها، للبدء في الأعمال فور الانتهاء من تجهيزها.

وحث رئيس الجامعة الشركات المنفذة على سرعة استكمال التنفيذ واعتماد المعدات التي تناسب طبيعة كل مبنى، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات، مشيراً إلى أنهم سيقومون بمعاينة المبنى الجديد كلية الهندسة. بالإضافة إلى تفقد إنشاءات كلية الطب البيطري ومزارع النخيل والدفيئات الزراعية.